L'uomo che scarica la spazzatura di casa sua fuori dall'oratorio: incastrato dalle telecamere

Una multa da 200 euro. Tanto è costato a un uomo di 50 anni di Desio l'abbandono abusivo di rifiuti in strada, a Bovisio Masciago. A immortalare l'uomo in azione, intorno alle 22 sono state le telecare dell'impianto comunale di videosorveglianza. L'occhio elettronico ha immortalato il proprietario di un Suv che verso le ore 22 di domenica 25 giugn in via Cantù all'altezza dell'oratorio ha abbandonato diversi sacchi contenenti rifiuti domestici misti non differenziati. "La sanzione prevista dal regolamento comunale ammonta a 200 euro e verrà nei prossimi giorni recapitata al soggetto in questione" precisano dal municipio.

Le telecamere comunali a Bovisio Masciago sono state riattivate da poco. Spente nel 2017 per mettersi in regola con le nuove disposizioni sulla privacy, con l'insediamento dell'attuale amministrazione, nel 2019, è ripartito l'iter e aumentare il numero di occhi elettronici in dotazione. E dopo i tempi di attesa legati alle lungaggini burocratiche ora le telecamere sono funzionanti e questa sanzione è uno dei primi risultati dell'attività di monitoraggio del territorio.