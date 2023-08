Vende lo spray al peperoncino a una minorenne: negoziante multato

Dovrà pagare una multa per aver venduto a una minorenne una bomboletta di spray al peperoncino. Bomboletta che poi – secondo quanto riferito dai carabinieri – sarebbe stata spruzzata all’interno di un fast food che è stato evacuato.

Dovrà mettere mano al portafoglio il commerciante di Giussano che nella giornata di lunedì 7 agosto avrebbe venduto la bomboletta a una ragazzina. La giovane l’avrebbe poi data al 15enne che, lo stesso pomeriggio, all’interno del Mc Donald’s di Verano Brianza l’ha spruzzata generando il panico e facendo evacuare il locale dove c’erano 25 clienti e 6 dipendenti. Per il commerciante brianzolo è scattata la multa per non aver rispettato il divieto di vendita del prodotto ai minori di 16 anni, come previsto dalla normativa di settore sugli strumenti di autodifesa.

Il 15enne – originario del Pakistan e da tempo residente in Italia – avrebbe spruzzato la bomboletta di spray al peperoncino nel locale che è stato immediatamente evacuato: sul posto i carabinieri della Radiomobile di Seregno e i soccorritori del 118. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il locale è rimasto chiuso per circa 45 minuti. Secondo quanto riferiscono i carabinieri (le indagini sono state condotte dai militari della stazione di Verano Brianza) il 15enne avrebbe nebulizzato volontariamente il prodotto. Il ragazzino è stato denunciato per “getto pericoloso di cose”.