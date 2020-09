Alcol in strada, minori in monopattino senza casco e divieti: 90 multe in un weekend

Alcol consumato in strada, degrado, minorenni a bordo di monopattini elettrici senza casco e con passeggeri al seguito. E ancora auto in divieto di sosta e alcoltest. Maxi controllo della polizia locale nel weekend a Monza.

Tra sabato 26 e domenica 27 gli agenti del comando di via Marsala sono stati impegnati in un servizio mirato al contrasto della "mala movida" in centro città e dei fenomeni di degrado urbano e prostituzione nei quartieri periferici. Durante l'attività di controllo sono state identificate numerose persone e sono scattate novanta multe per violazioni in materia di regolamento di polizia urbana e di circolazione stradale.

Oltre al centro città e alle aree della movida sono state coinvolte dai controlli anche viale Lombardia, via Stradella, via Taccona e via Ticino, il quartiere di San Fruttuoso e Triante insieme ad alcuni giardini pubblici. Numerose le soste accertate in corrispondenza di intersezioni, su attraversamenti pedonali e marciapiedi in prossimità di locali con vetture che creavano intralcio alla circolazione.

Diversi automobilisti sono stati sottoposti anche al test dell'etilometro per verificare se fossero o meno al volante sotto effetto di alcol: tutti gli accertamenti effettuati hanno dato esito negativo.