Auto abbandonate in strada, operazione "pulizia": multe da oltre 1600 euro

Altri quattro veicoli abbandonati e rimossi dalle strade. Prosegue l'attività relativa al decoro urbano intrapresa dal comando di polizia locale di Brugherio. Sono quattro le auto che in una sola mattinata sono state rimosse e spostate in città. Si tratta di una Opel Agila parcheggiata da tempo in via Piave, a San Damiano, di una Fiat Idea in via Baden Powel, in prossimità delle scuole e una Opel Corsa in via San Cristoforo, all'interno di una strada sterrata in un'area verde.

Questi tre veicoli verranno demoliti e radiati a spese del comune e successivamente verrà emessa ordinanza ingiunzione a carico dei proprietari e sanzione di 1.666,67 euro. Nella giornata di martedì è stata rimossa anche una Kia Carens in piazza Colombo, che risultava già sotto sequestro e con un decreto di confisca già emesso. A seguito dell'intervento e segnalazione della polizia locale di Brugherio, il veicolo è stato preso in consegna da un centro di raccolta gestito dall'erario e rimosso.