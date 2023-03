Ubriachi al volante e auto senza assicurazione: due multe in un'ora sulle strade

Due multe in poco più di un'ora. Controlli della polizia locale sulle strade di Brugherio.

Nella giornata di sabato il personale del comando di via Quarto ha effettuato un posto di controllo lungo via dei Mille: qui gli agenti hanno fermato un'Audi A6 con al volante un 46enne di Brugherio, risultato positivo all'alcol test. Il 46enne guidava ubriaco alle cinque del pomeriggio: aveva alcol in corpo per 1.12 g/l. All'uomo è stata ritirata la patente e denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione dell'art. 186 del cds - guida in stato di ebbrezza alcolica.

Solo poso prima in via Aldo Moro la polizia locale aveva multato una Fiat Panda, con al volante una 23enne che guidava senza revisione e senza assicurazione. Per la ragazza, domiciliata a Milano, è scattata una multa di mille euro.