Cantieri "pericolosi" sulle strade, in Brianza piovono multe

Cantieri irregolari e potenzialmente pericolosi sulle strade di Brugherio e controlli della polizia locale. Sono stati due i cantieri sanzionati con depositi irregolari di materiali in strada per cui nella giornata di martedì 6 dicembre è scattata una sanzione.

In via Caduti del Lavoro la pattuglia del comando di via Quarto intorno alle 21 si è imbattuta in un cantiere irregolare: è stata multata la ditta esecutrice dei lavori per non aver apposto l'idonea segnaletica stradale, non aver delimitato l'area di cantiere e non aver installato luci di segnalazione notturne di colore rosso. La sanzione amministrativa ammonta a 866 euro a cui si deve aggiungere l'obbligo ripristino dei luoghi.

Qualche ora prima un analogo controllo in via San Giuseppe aveva fatto scattare un'altra multa per un deposito irregolare di materiali su sede stradale. Anche qui è stata multata la ditta esecutrice dei lavori per non aver apposto la segnaletica, non aver delimitato l'area di cantiere e non aver apposto le luci di segnalazione notturna di colore rosso. Stessa multa anche in questo caso.