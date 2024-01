Oltre 4.000 ore di servizio tra attività ordinarie e servizi serali e festivi, con 70.000 veicoli controllati e più di 900 sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Sono alcuni dei numeri relativi all’attività svolta nel corso del 2023 dagli agenti di polizia locale di Usmate Velate, il cui lavoro ha avuto come obiettivo quello di incrementare la sicurezza stradale del territorio. Complessivamente, nei dodici mesi da poco trascorsi, sono transitati sul territorio comunale circa 5 milioni di veicoli, cui hanno fatto seguito 920 sanzioni amministrative, 28 sequestri (principalmente per mancanza della copertura assicurativa) e 2 fermi amministrativi.

I 4 nuovi autovelox

Per incrementare la sicurezza stradale, a fine ottobre sono stati installati quattro “box di contenimento” per la rilevazione della velocità in punti del territorio ritenuti di elevata criticità. Le infrazioni accertate sono 27 su oltre 2.000 veicoli controllati, pari ad appena l’1%, un rilevante e positivo indice di deterrenza e prevenzione. Oltre 380 le richieste di collaborazione ricevute dalla polizia locale da altre Forze dell’Ordine, o di accesso alla videosorveglianza, per la verifica di transiti relativi a veicoli sospetti sul nostro territorio. Sono stati 33 gli incidenti stradali rilevati nel corso del 2023, 6 i veicoli in stato di abbandono recuperati sul territorio e 3 i rinvenimenti di veicoli di provenienza furtiva su oltre 53 veicoli sottoposti a questo specifico accertamento.

A questi numeri si aggiungono 20 accertamenti ambientali, 10 sopralluoghi edilizi, 6 sopralluoghi presso le abitazioni di proprietà comunale e dell’Aler al fine di verificare la presenza e la titolarità degli occupanti. Sono stati 48 i cantieri stradali attenzionati dai sopralluoghi della polizia locale rilevando irregolarità in 4 di essi. Sono stati effettuati 14 controlli di attività commerciali riscontrando un’unica irregolarità, 3 gli interventi di rilevazione di infortunio sul lavoro. Gli agenti hanno anche effettuato 14 Comunicazioni di Notizia di Reato inoltrate alla Procura della Repubblica e 5 persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria, un fermo è stato disposto per identificazione di soggetti extracomunitari. Fra le attività svolte, rientrano anche 145 notifiche effettuate e 436 residenze accertate.

“I numeri dell’attività svolta nel 2023 dagli agenti di Polizia Locale danno l’idea della complessità del loro lavoro e della diversificazione dei compiti che quotidianamente svolgono sul territorio – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Il lavoro svolto va nella direzione di prevenire e non di sanzionare, in un’ottica di reciproca collaborazione con la cittadinanza e con gli automobilisti. Mi soffermo su un dato: mediamente, i nostri agenti sono stati operativi sul territorio per 11 ore al giorno, sabati e festivi compresi. Anche grazie alla loro presenza, possiamo a ragione sentirci più sicuri”.