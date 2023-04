Controllo dei Nas e dei carabinieri in due pub a Monza: multe per 57mila euro

Multe per oltre 55mila euro per un locale a Monza. I carabinieri della compagnia del capoluogo brianzolo insieme al personale specializzato del Nucleo Antisofisticazione di Milano e ai funzionari del Gruppo Operativo Regionale Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano hanno effettuato un controllo nelle zone della movida con una attività di monitoraggio degli esercizi pubblici.

Gli accertamenti si sono concentrati in due locali del centro muniti di narghilè dove, secondo quanto reso noto, sono state riscontrate alcune irregolarità. In uno dei due locali controllati è stato accertato che il tabacco e la melassa utilizzati fossero privi di riferimenti o tasselli di Stato: il locale è risultato sprovvisto di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche, mentre gli alimenti erano privi di tracciabilità. In seguito alle violazioni accertate, spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, sono state elevate sanzioni per 52mila euro con il sequestro di quasi dieci chili di tabacco custoditi nei magazzini del locale.

Per un altro bar-narghilè di Monza la multa è stata pari a 5mila euro. Anche in questo caso il tabacco è risultato privo dei tasselli di Sato. Il gestore è stato così sanzionato con 5mila euro di multa e il sequestro di 720 grammi di tabacco da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.