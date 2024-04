Multe, patenti ritirate e anche denunce: in Brianza pugno duro contro chi guida ubriaco

Multe, patenti ritirate e anche denunce: è pugno duro in Brianza contro chi si mette alla guida dopo aver abusato di alcool.

Nei giorni scorsi a Desio e al Lissone i carabinieri della Compagnia di Desio hanno comminato ben tre sanzioni amministrative per a 543 euro nei confronti di altrettanti conducenti che sono stati trovati a guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Si tratta di una 46enne di Bollate con tasso alcolemico pari a 0,75 g/l, di un un 44enne di Lodi con tasso alcolemico pari a 0,59 g/l e di una 42enne della provincia di Lecco, con tasso alcolemico pari a 0,80 g/l.

Contestualmente alla sanzione, i militari hanno proceduto al ritiro immediato delle loro patenti di guida, che sono poi state trasmesse alla prefettura per la valutazione del periodo di sospensione.

A Seregno, invece, i carabinieri del comando locale hanno sanzionato un 28enne residente a Cesano Maderno, sorpreso alla guida di veicolo con un tasso alcolemico pari a 0,75 g/l. Al ragazzo è stata ritirata la patente. Mentre, ad Albiate, per un 48enne residente a Sovico, contestualmente alla multa e al ritiro della patente è scattata anche la denuncia: è stato trovato infatti alla guida della sua auto con un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l.

A Giussano, infine, i carabinieri hanno sanzionato in via amministrativa per "ubriachezza molesta" un 48enne che si è introdotto all’interno di un esercizio pubblico in evidente è stato di alterazione dovuta dall’abuso di bevande alcoliche. Arrecando disturbo agli avventori e al personale di servizio del locale.