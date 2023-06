Raffiche di multe per divieto di sosta (ma non solo)

Maxi controlli contro la malamovida: 5 esercizi commerciali controllati, 35 le persone identificate tra avventori e occupanti dei 15 veicoli fermati. E poi una raffica multe soprattutto per sosta selvaggia nei pressi dei locali. Questo il risultato della serata del servizio straordinario di controllo del territorio che nella serata di domenica 25 giugno ha visto coinvolti i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno e gli agenti della polizia locale.

Un servizio in attuazione del protocollo d’intesa promosso dalla prefettura e sottoscritto dal sindaco di Cesano Maderno e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché del Piano di coordinamento del Comando provinciale carabinieri di Monza, disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli hanno interessato le zone del centro e dei locali dove abitualmente c'è maggiore aggregazione di persone durante le ore serali e notturne. Sono stati eseguiti anche vari posti di controllo alla circolazione stradale, procedendo complessivamente alla verifica di 5 esercizi commerciali, nonché all’identificazione di 35 persone tra avventori e occupanti dei 15 veicoli fermati.

In tale contesto sono state elevate numerose infrazioni amministrative al codice della strada, riferite alla sosta selvaggia dei veicoli nelle immediate vicinanze dei locali affollati, mentre un conducente è stato sorpreso alla guida di un veicolo non revisionato e senza assicurazione, sprovvisto di patente di guida perché sospesa dal 2019.