Quattro clienti (e il proprietario) senza green pass seduti al tavolo nel ristorante: multati

Quattro clienti - titolare compreso - seduti al tavolo del ristorante senza green pass. E' successo a Nova Milanese, in un ristornate del centro dove durante il weekend c'è stato un controllo dei carabinieri nell’ambito dell'attività di verifica della normativa anti-covid 19.

All'interno del locale è stato accertato il regolare possesso della certificazione verde attraverso dei controlli casuali tra gli avventori presenti all’interno del locale.

Quattro clienti sorpresi a cenare senza green pass al tavolo del locale e multati. Per ogni avventore non in regola è scattata una sanzione di 400 euro. Tra i trasgressori - e raggiunto da una doppia multa - c'era anche il titolare del ristorante seduto al tavolo a cenare insieme a un conoscente, entrambi sprovvisti della certificazione.

Per il ristoratore è scattata quindi la doppia multa, la prima in qualità di cliente presente all’interno del locale pubblico senza green pass e la seconda - sempre di 400 euro - perché in qualità datore di lavoro non ottemperava all’attività di controllo prescritta dalla normativa vigente.