Senza mascherina nel bar, 2.400 euro di multa per clienti e titolare a Brugherio

Oltre duemila euro di multe a clienti e titolare di un bar a Brugherio per non aver indossato la mascherina. Il controllo è scattato nei giorni scorsi quando i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo di iniziativa all'interno di un locale del centro dopo aver notato un discreto numero di presenti all'interno dell'attività.

E all'interno del bar sono stati trovati cinque avventori senza maschera così come il titolare dell'attività. Per tutti è scattata una sanzione per norma della normativa anti-covid con una multa di 400 euro (280 euro se pagata entro 30 giorni). Sei in totale le sanzioni comminate.

Maxi controllo in Brianza

Alcol venduto a minorenni in un minimarket, cocaina nelle tasche di un giovanissimo pusher con le dosi pronte da smerciare, lavoro nero, telecamere abusive e carenze igienico sanitarie in due locali.