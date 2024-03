In trasferta a Monza per vendere (abusivamente) le mimose: maxi multa di 18mila euro

Maxi multe per un totale di 18mila euro e sequestro dei mazzi di mimose. Questo il bilancio del servizio mirato svolto dalla polizia locale di Monza in occasione dell’8 marzo. Un’attività che – come ricordano dal comando di via Marsala – viene svolta a “tutela dei commercianti che vendono i fiori in modo regolare e subiscono la concorrenza sleale degli abusivi”.

Dieci i venditori non autorizzati pizzicati oggi dagli agenti della Locale monzese. I mazzi che risultano pressoché identici e probabilmente arrivano dallo stesso fornitore, sono stati subito sequestrati. Un’operazione che ha visto il coinvolgimento degli agenti sia in divisa sia in borghese. Sono state staccate sanzioni per un totale di 18mila euro. Inoltre, è stato individuato un venditore regolare che però non aveva esposto i prezzi e che non aveva rinnovato la licenza annuale. I venditori abusivi di mimose provenivano da Sesto San Giovanni, Milano e Seregno.