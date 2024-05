Controlli dei Nas a Seregno: multe per due bar

Controlli nei locali e nei bar di Seregno. Nelle scorse settimane i carabinieri della compagnia cittadina insieme a un’unità cinofile al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Milano ha effettuato, in collaborazione con la polizia locale, dei controlli in alcuni esercizi pubblici della zona del centro.

Erano state numerose infatti le segnalazioni giunte in comando relative a una “presunta vendita abituale di bevande alcoliche anche ad avventori minorenni da parte di alcuni esercizi pubblici”, “episodi di spaccio, il susseguirsi di schiamazzi e liti e il disturbo alla quiete pubblica arrecato da persone in stato di alterazione poiché sotto effetto di alcool e stupefacenti”. Sono stati tre i locali finiti nel mirino dei controlli e per due di questi sono scattate multe in via amministrativa a causa di carenze igienico sanitarie riscontrate.

Ma le sanzioni non si sono fermate qui: gli agenti della polizia locale del comune di Seregno hanno verificato il rispetto delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, accertando due violazioni a carico di altrettanti locali, nei confronti di ciascuno dei quali è stata elevata una sanzione amministrativa di tremila euro.