Multe a clienti e prostitute e alcol al volante, maxi controllo a Monza

Due multe per guida in stato di ebbrezza - per cui è scattata anche una denuncia - e cinque sanzioni per clienti e prostitute in strada. Questo il bilancio della nottata di controlli sulle strade del capoluogo brianzolo da parte della polizia locale impegnata nell'attività del progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia, fortemente voluto dall’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Smart venerdì 5 novembre ha coinvolto appunto la Brianza e insieme al capoluogo brianzolo i controlli hanno interessato anche Seregno, Desio e Limbiate.

In tutto sono stati 40 gli agenti che hanno eseguito 286 controlli e contestato 44 violazioni.

Controlli e multe a Monza

A Monza, dove era presente l’Unità Cinofila, sono state passate al setaccio le zone della Movida, via Vittorio Emanuele, via Bergamo, piazza Carducci e poi Corso Milano, vicino ai giardini della stazione, dove è stato organizzato un posto di blocco. Nel bilancio per il solo territorio monzese vanno sottolineate due contravvenzioni per guida in stato di ebrezza (di cui una con risvolti penali) e 5 violazioni del Regolamento di Polizia Urbana per 3 clienti e 2 prostitute. Una patente ritirata anche a Desio e 17 alcol test effettuati tra Limbiate, Seregno e Desio. I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle ordinanze anti-assembramento e delle misure per contrastare la diffusione del Covid 19, in particolar modo delle zone della movida.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del progetto Smart su tutto il territorio regionale – afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale-. Questa volta ha riguardato la zona della Brianza, che segue le operazioni delle scorse settimane condotte nei Comuni dell’Est e dell’Ovest Milanese. La collaborazione tra le diverse Polizie Locali, alle quali va il mio ringraziamento per il costante impegno dimostrato insieme alle amministrazioni locali, è fondamentale per un efficiente controllo del territorio. Soprattutto nelle zone della Movida, spesso teatro di spaccio e di reati di varia natura, questi servizi dimostrano la loro grande utilità”