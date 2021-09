Schiamazzi notturni in centro, multe per cinque ragazzi a Concorezzo

Schiamazzi notturni a Concorezzo e cinque ragazzi multati. In seguito all'entrata in vigore lo scorso 16 settembre dell'ordinanza firmata dal sindaco Mauro Capitanio sono scattate le prime sanzioni.

Sono cinque le persone fermate e identificate questa settimana in piazza Castello a Concorezzo: quattro concorezzesi e un ragazzo di Brugherio, tutti di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Per loro è prevista una sanzione amministrativa, così come definito dall'ordinanza. La segnalazione di schiamazzi notturni, che ha portato poi all'identificazione dei ragazzi, è stata fatta nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 settembre.

"Situazioni gravi di disturbo alla quiete pubblica non possono più essere tollerate- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Spiace dover constatare che per ottenere un atteggiamento civile da parte di alcuni ragazzi occorra imporre ordinanze e fare sanzioni. L'ordinanza sarà valida ancora per questo weekend dopodiché valuteremo la situazione ed eventuali proroghe. La nostra attenzione continua a rimanere alta su questo tema e provvedimenti simili sono allo studio anche per altre zone della città".

L'ordinanza e le multe

L’ordinanza sarà in vigore fino al 26 settembre e prevede, nel quadrilatero di via Repubblica, piazza Castello, via Valagussa, via Libertà e nel parco V Alpini, il divieto di consumo di bevande alcoliche tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 6 ad eccezione del servizio ai tavoli di bar e ristoranti (chiusi entro le ore 24). Il documento prevede inoltre il divieto di permanenza nell’area oggetto dell’ordinanza a partire dalle ore 24 e fino alle ore 6. Questo per evitare schiamazzi e disturbi al riposo dei residenti delle aree oggetto del provvedimento. Sono previste multe fino a 500 euro.