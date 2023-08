Il comune brianzolo dove in due settimane sono fioccate 250 multe

Parchi, piazze e stazioni presiadiate. A Seveso nella prima metà di agosto non si sono fermati i servizi della polizia locale e gli agenti hanno effettuato posti di controllo anche sulle strade cittadine per prevenire incidenti vigilando sul corretto uso delle cinture, il rispetto sull'uso del cellulare, la validità della revisione e dell'assicurazione, oltre ovviamente alla verifica del rispetto del limite di velocità.

E in due settimane sono state 250 le sanzioni comminate agli automobilisti con due denunce per reati contro il patrimonio e contro la persona.

I controlli

Quattro volte a settimana sono stati svolti servizi coordinati con la polizia locale di Meda nelle strade di confine come via Vignazzola e via San Carlo. Anche nella giornata di lunedì 14 agosto, sono stati effettuati servizi con un particolare strumento di lettura targhe montato sul veicolo di servizio per verificare la validità della revisione e della copertura assicurativa. "Anche in questi giorni di agosto con la città parzialmente svuotata prosegue puntualmente l'attività di controllo del territorio e così sarà anche per tutta la seconda metà del mese" spiegano dal municipio.