Buttano la spazzatura in giro per la città: multa da 800 euro

Due sanzioni per abbandono di rifiuti. E due cittadini incastrati dalle fototrappole e dai controlli della polizia locale. E’ successo a Usmate Velate dove gli agenti hanno individuato e sanzionato i responsabili di due abbandoni di rifiuti, depositati in zone periferiche della città. A seguito della violazione delle norme di igiene urbana, sono state contestate diverse sanzioni, per un totale di 800 euro. “Grazie all'ultimo cofinanziamento regionale ricevuto dal comune, la Polizia Locale è oggi dotata di tre fototrappole di ultima generazione, strumenti efficaci ed indispensabili per il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti” spiegano dal municipio.

“Anche grazie all’ausilio della tecnologia è stato possibile individuare un cittadino residente a Usmate Velate autore di un abbandono di rifiuti domestici non differenziati nei pressi di via Mascagni; in una differente zona limitrofa del territorio comunale, è stato invece rinvenuto un abbandono di rifiuti domestici indifferenziati tramite i quali si è risalito all’autore del gesto, un cittadino già residente in paese”.