Controlli in centro a Seregno, scattano le multe per 4 persone ubriache

Sono stati decine e decine i sopralluoghi effettuati durante i controlli nel periodo delle festività, tra il 28 dicembre 2023 e lunedì 8 gennaio 2024, a Seregno.

La polizia locale ha eseguito controlli di siucurezza urbana in corso Matteotti, nella zona compresa tra piazza Risorgimento e le aree commerciali. Nel complesso sono stati eseguiti 37 sopralluoghi, in tutte le fasce orarie.

Alcune persone sono state identificate mentre quattro soggetti, secondo quanto reso noto dal comando della polizia locale di Seregno, sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico e un uomo è stato fermato per identificazione perchè privo dei documenti e irregolare sul territorio italiano. Nell'ambito delle atività di controllo è stato emesso anche un ordine di allontanamento.

Nell'area i controlli, come precisato dalla polizia locale, non si fermeranno.