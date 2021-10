Guida ubriaco e causa incidente: denunciato conducente (con alcol in corpo tre volte il limite)

Velocità sostenuta alla guida o alcol al volante. Ancora multe e denunce sulle strade della Brianza nel weekend di controlli della polizia stradale. Nel corso del fine settimana sono stati rilevati sei incidenti stradali due dei quali lungo Strada Statale n. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” e quattro in tangenziale Nord (A52) e tangenziale Est (A/51).

Oltre 60 punti sono stati i punti decurtati dalle patenti di guida dei conducenti sanzionati. Sono stati denunciati in stato di libertà due soggetti per guida in stato d’ebbrezza. Uno di essi ha causato un incidente stradale e l’accertamento del tasso alcolemico è avvenuto tramite prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria, riportando un valore di oltre 3 volte il consentito.

All’altro conducente denunciato, sottoposto a controllo casuale mentre guidava con l’apparecchiatura etilometrica in dotazione alla pattuglia, è stata accertato un valore di poco superiore al doppio consentito.