Sul muro sfregiato è ritornata la scritta Monza Antifa

La risposta non si è fatta attendere. Così che così come nella notte tra il 27 e il 28 ottobre qualcuno aveva ricoperto la scritta antifa sul muro del Nei di Monza, un altro blitz è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 ottobre quando la scritta contro il fascismo è ricomparsa.

Il fatto risale allo scorso fine settimana quando a Monza, nei giardinetti del Nei, il grande murales con la scritta Monza Antifa realizzato nel maggio del 2017 dagli antagonisti sul muro appena ridipinto dai cittadini era stato in parte cancellato. Invece della scritta contro il fascismo era comparsa la scritta con la data della marcia su Roma, sotto "I nostri primi 100 anni" e accanto tre fasci littori stilizzati. Un episodio che non era certo passato inosservato. Il gesto era stato compiuto proprio nel giorno del centenario della marcia su Roma. Un gesto che aveva immediatamente scatenato l'indignazione anche sui social con gli interventi anche dell'assessore Marco Lamperti e del gruppo consigliare LabMonza.

Poi la notte successiva un gruppo di cittadini ha ripristinato la vecchia scritta. "Meanwhile in the night in Monza…Tradotto: contrordine compagni tutto a posto!" si leggeva sulla pagina Facebook del gruppo "Che cosa succede in città... di Monza". Il 29 ottobre anche sui social del centro sociale Foa Boccaccio si ricordava la cancellazione delle scritte. "I vostri primi 100 anni, a Monza durata mezza giornata. Defend Nei. Monza antifascista" con la foto in notturna del murales risistemato.

Questa mattina, lunedì 31 ottobre, anche l'assessore monzese Marco Lamperti è ritornato sull'argomento. Sempre attraverso i social ha postato l'immagine del murales ritornato con la scritta originale. "Nonostante qualche cittadino fosse già intervenuto nel weekend per coprire le vergognose scritte di stampo fascista, il manutentore incaricato dagli Uffici del comune ha comunque provveduto a verniciare sopra lo spazio utilizzato dai nostalgici, così che le intemperie non possano inavvertitamente mostrare di nuovo quell’orrore", ha scritto sul suo profilo Facebook.