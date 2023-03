Crolla il muro di una palazzina durante i lavori: due operai feriti

Incidente sul lavoro a Monza nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo. Due operai sono rimasti coinvolti nel cedimento di una parete durante alcuni lavori di ristrutturazione all'interno di una palazzina in disuso. E' accaduto poco prima delle 15 in via Rivolta all'angolo con via Cantù all'interno di un cantiere edile dove erano in corso operazioni di ristrutturazione dell'immobile.

Durante le attività per cause in corso di accertamento una parete interna avrebbe ceduto e nel crollo sarebbero rimasti coinvolti due operai impegnati nel cantiere. Si tratta di un 32enne e di un 51enne. Mentre il primo ha rifiutato il trasferimento in ospedale, l'altro è stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sono gravi: avrebbe riportato una lussazione alla spalla.

Sul posto, subito dopo la chiamata di emergenza, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze. L'area è stata messa in sicurezza e delimitata, con la strada chiusa, e sono in corso le verifiche per la stabilità della struttura.