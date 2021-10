Crolla un pezzo di muro, vigili del fuoco in azione a Monza

Intervento dei vigili del fuoco di Monza martedì mattina in zona Rondò dei Pini a Monza per il cedimento di una porzione di muro. I pompieri hanno effettuato un sopralluogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza all'altezza di una traversa di viale Cesare Battisti, in via Monte Rosa.

Al momento non sono note le cause all'origine del cedimento che non sembra aver coinvolto persone o mezzi. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Mauri martedì mattina è partita una squadra a bordo di una autopompa. L'intervento al momento è in corso. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti.