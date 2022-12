"Siamo al gelo da giorni", guasto lascia al freddo gli studenti del Nanni Valentini

Studenti al freddo da giorni e tecnici al lavoro. La settimana scorsa alla caldaia del liceo artistico Nanni Valentini di Monza si è verificato un guasto e le aule sono rimaste al freddo. Il problema ha interessato l'edificio storico dell'istituto in via Boccaccio e - specificano dalla provincia - non la succursale di via Magenta. E lo stabile è di proprietà comunale.

"Siamo al gelo da alcuni giorni e la situazione è insostenibile. Studenti e insegnanti permangono per molte ore all'interno dell'istituto, si tenga conto è presente anche il Liceo serale che termina intorno alle 22.30" aveva spiegato una fonte interna nei giorni scorsi, denunciando la problematica. Già alla fine della scorsa settimana i manutentori Siram-Veolia - azienda che ha in gestione l'appalto calore - si erano messi al lavoro. Ci sono stati dei tentativi di far ripartire l'impianto ma, dopo poco, il guasto sembrava ripresentarsi, specificano dal municipio.A interessarsi della vicenda, in prima persona, è stato lo stesso sindaco Paolo Pilotto che nella seduta di lunedì 5 dicembre ha relazionato sul caso in consiglio comunale, dando aggiornamenti.

Al liceo ci sarebbero quattro linee di riscaldamento e il guasto avrebbe interessato una di queste su cui si appoggiano alcune classi e il corridoio. Per riparare il guasto sono previsti interventi importanti, con scavi. Questo però non è stato l'unico problema registrato in città con il riscaldamento nelle scuole.

Dei guasti si sarebbero verificati anche all'Anzani, primaria dell'istituto comprensivo di via Correggio e alla scuola secondaria di primo grado di via Monte Amiata Leonardo Da Vinci. Nel primo caso la problematica era stata causata da una perdita sotterranea, nel secondo dalla pompa idraulica. In entrambi i casi gli impianti ora funzionano regolarmente. Per il Nanni Valentini invece probabilmente servirà un po' più di tempo.