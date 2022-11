L'uomo che nasconde 8 dosi di cocaina in una scatoletta di latta (e la mette in tasca)

Aveva nascosto 8 dosi di cocaina in un piccolo contenitore di latta e poi lo aveva messo in tasca. Ma i carabinieri lo hanno trovato e per l'uomo è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti.

Succede a Desio, a scoprirlo i carabinieri della Compagnia cittadina impegnati nelle consuete attività di monitoraggio del territorio. L'episodio risale alla serata di ieri, mercoledì 2 novembre quando i militari hanno fermato un'auto con a bordo due uomini: un 56enne e un 40enne entrambi brianzoli. Secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma dai controlli eseguiti hanno scoperto che uno aveva 8 dosi di cocaina nascosta in una scatoletta nella tasca dei pantaloni, mentre l'altro aveva 1.700 euro in contanti.

Durante la successiva perquisizione domiciliare i militari riferiscono che nella casa del 56enne hanno trovato e sequestrato altri 1.500 euro in contanti nascosti in una custodia per occhiali. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due brianzoli sono stati trasferiti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.