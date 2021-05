Arrestata dopo inseguimento, donna cerca di nascondere eroina nell'auto dei carabinieri

Ha provato a nascondere la "polvere" sotto il tappeto. Ma non uno qualunque: il tappettino di una gazzella dell'Arma dei carabinieri con cui i militari la stavano accompagnando in caserma per sottoporla a perquisizione. E quello che voleva occultare in realtà era un involucro con 28 grammi di eroina. Una donna di 33 anni è stata arrestata nella serata di martedì 25 maggio dai carabinieri della Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vimercate a Bellusco.

L'inseguimento e l'arresto

Tutto è iniziato quando una Fiat Punto con a bordo tre persone non si è fermata all'alt dei militari dell'Arma durante un posto di controllo. In via per Mezzago il veicolo ha proseguito ed è scattato un inseguimento terminato qualche chilometro più avanti sulla circonvallazione in direzione di Vimercate a ridosso della provinciale Monza-Trezzo.

A bordo del mezzo c'era anche la donna che ha consegnato ai militari spontaneamente mezzo grammo di cocaina. I carabinieri hanno deciso di sottoporre la 33enne a una perquisizione da effettuare in caserma così che fosse eseguita da una collega donna. Una volta a bordo del mezzo d'ordinanza per durante il tragitto la 33enne ha nascosto dell'eroina sotto i tappetini. Per la donna sono scattate le manette.