A Monza il Natale è arrivato: luci e festa in centro

Il Natale a Monza è arrivato. Anche senza il classico "Push the bottom". Non appena si è fatto buio, alle 17.30, si sono accese le luci della festa. Dall'Arengario, come è ormai tradizione, si sono calati i Babbi Natale acrobatici, nel frattempo si sono accese le luci nelle 34 vie di Monza addobbate a festa, si sono aperti i mercatini di Natale, la pista di pattinaggio in piazza Trento e Trieste e la ruota panoramica ha iniziato a girare.

Tra le attrazioni più attese la ruota panoramica posizionata in largo Mazzini: 32 metri di altezza, 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 persone e 3mila punti luce per illuminarla quando cala la sera. Un giro ad alta quota di circa sei minuti per ammirare Monza da una prospettiva diversa, abbracciando con lo sguardo il centro, la Villa Reale e il Parco. Prima di arrivare a Monza "La Grande Roue" è stata a Ginevra, a Montpellier, in Costa Azzurra e in Olanda. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Il biglietto da 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. È gratuita per le persone diversamente abili e saranno previste convenzioni per le scuole.

In piazza Trento e Trieste i bambini hanno iniziato a salire sull’Albero Magico, una giostra speciale: un classico albero di Natale alto dieci metri, con luci e colori, in cui le palle decorative sono sostituite da sfere rotanti che faranno volare bambini e adulti (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 3 euro – disabili gratuito). In grande al Municipo anche quest'anno è stata allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio: sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23 (dal 27 novembre al 23 dicembre), tutti i giorni dalle 10 alle 23 (dal 26 dicembre al 9 gennaio). Orari "speciali": alla vigilia di Natale la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, il 25 dicembre dalle 16 alle 23, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.

In piazza San Paolo i più piccoli hanno fatto un tuffo nel passato sulla Giostra antica in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 2,50 euro, 3 corse 5 euro e 8 corse 10 euro – disabili gratuito).

Il trenino di Natale ha iniziato a fare il giro per il centro della città (costo di ogni corsa 3 euro).

E poi Monza, anche quest'anno, ha il suo mercatino di Natale. Una trentina gli chalet posizionati tra piazza Carducci e piazza San Paolo: casette bianche create appositamente per Monza dagli artigiani del Trentino Alto Adige circondati da 16 abeti illuminati. Saranno presenti prodotti enogastronomici e artigianali di qualità provenienti da tutta Italia, dalla Francia e dall’Ecuador: funghi e tartufi del Piemonte, formaggi tipici della Valle d’Aosta, birra artigianale «made in Monza», dolci siciliani e haute pâtisserie francese, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo. E ancora: sciarpe, guanti e cappelli in cashmere, accessori in bamboo, decorazioni natalizie, olii essenziali, saponi e profumi d’Oriente. Al centro del villaggio, intorno a un grande albero di Natale illuminato, ogni venerdì, sabato e domenica Babbo Natale e gli elfi, incontreranno tutti i bambini che potranno consegnare la loro letterina. Ogni weekend in programma cori gospel, spettacoli e attività per i più piccoli. Sarà aperto dal 27 novembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (a Natale e il 1° gennaio dalle 15 alle 19).