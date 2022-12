Babbo Natale per i bimbi in ospedale arriva con l'elicottero

L'elicottero in volo e i doni per regalare un sorriso ai bambini che aspettano il Natale in ospedale. Anche quest'anno i carabinieri, in servizio e in congedo, simbolicamente indosseranno un'altra divisa: quella di Babbo Natale. L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre quando intorno alle 9.30 il presidente della Sezione di Monza e coordinatore provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Vito Potenza, insieme al comandante provinciale dei carabinieri di Monza Brianza, il colonnello Gianfilippo Simoniello, insieme a una delegazione di rappresentanti di carabinieri in servizio ed in congedo di Monza, si recherà presso la sede del Comitato Maria Letizia Verga per portare un regalo ad ognuno degli oltre 100 piccoli degenti dell’oncologia pediatrica. I regali preparati dai volontari della Sezione di Monza saranno accompagnati dai biglietti di auguri, appositamente preparati per ogni singolo bambino, dai detenuti della Casa di Reclusione di Milano Bollate che partecipano al gruppo di “Arteterapia in Carcere”, i quali, significativamente, hanno voluto contribuire all’iniziativa promossa dai rappresentanti dell’Arma.

Come già avvenuto in passato, per la consegna dei regali, condizioni meteo permettendo, è previsto, nell’ambito dei servizi di aereo-cooperazione con i carabinieri di Monza Brianza, il sorvolo del Comitato e l’arrivo al San Gerardo dell’elicottero del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio, pilotato dal comandante Claudio Proietti.

I rappresentanti della storica sezione monzese e dell’Arma in servizio saranno accolti da Giovanni Verga, Presidente del Comitato Maria Letizia Verga, da Silvano Casazza, Direttore Generale e da Laura Radice, Direttrice sanitaria del San Gerardo. Vito Potenza (Coordinatore Provinciale MB ANC): “Nell'approssimarsi del Santo Natale, il nostro pensiero e quello dell’Arma in servizio è stato ancora una volta quello di non mancare a questo tradizionale momento di vicinanza ai piccoli degenti del Comitato Maria Letizia Verga, istituto a cui siamo da anni particolarmente legati. Essere presenti con le divise dei carabinieri in servizio e dei carabinieri non più in servizio attivo e vedere la gioia negli occhi dei bambini per la nostra presenza lì con loro, è un momento impagabile. Ringraziamo i medici e gli operatori del Comitato per quello che riescono a fare e grazie anche all’Arma dei Carabinieri di Monza ed al Nucleo Elicotteristi di Orio per la loro vicinanza e sensibilità oramai pluriennale”.