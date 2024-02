Natalina Sala, la prof amata dai suoi studenti e dalla città è morta a 100 anni

Un secolo di vita, 100 anni compiuti solo pochi mesi fa, molti dei quali trascorsi a insegnare ai ragazzi in diversi licei di Monza. La città saluta la professoressa Natalina Sala, scomparsa all'età di 100 anni.

La docente, conosciuta da moltissimi monzesi proprio perchè per anni è stata seduta in cattedra in tutte le scuole più frequentate della città, insegnando italiano, latino e greco, si è spenta e a darne il triste annuncio è stata la famiglia. Solo qualche mese fa, a dicembre, in occasione del suo 100esimo compleanno, era stato proprio uno suo ex studente a rivolgerle un saluto e un augurio speciale attraverso il gruppo social Sei di Monza Se...

I funerali della professoressa Natalina Sala si terranno giovedì 15 febbraio presso la parrocchia San Gerardo alle 10.30.