L'insegnante che vende la sua biblioteca per raccogliere fondi per gli orfani ucraini

Dall'inizio della guerra il suo impegno per i civili che ancora sono in Ucraina non si è mai fermato. Raccolta di cibo, medicine, vestiario per i bambini e per i militari. E poi quell'affetto a distanza per quei bimbi ospitati in un orfanotrofio della regione di Chernivtsi. Adesso ha deciso di mettere in vendita la sua biblioteca.

Una maratona di solidarietà

Dopo aver trasformato un angolo della sua scuola di scienze olistiche di Monza (in via Monte Santo 33) in una sorta di magazzino, adesso ha trasformato la sua biblioteca - sempre allestita all'interno della scuola - in una sorta di grande mercatino dell'usato. Ma Natyan non solo mette in vendita i libri della sua ampia libreria dove ci sono numerosi testi di saggistica su filosofia, psicologia, yoga, meditazione e psicologia. Ma ha allargato l'iniziativa anche ai suoi studenti, e follower sui social invitando ad arricchire questo mercatino benefico con testi di saggistica che affrontano tematiche olistiche, oltre a romanzi con best seller scritti da autori di fama internazionale.

Un aiuto a chi non ha da mangiare

"Grazie ai donatori volontari aumentano, giorno dopo giorno, i libri usati in vendita con il 50% di sconto presso lo Studio Gayatri - spiega -. Preciso che il ricavato per ogni libro donato e venduto viene destinato all’acquisto di alimenti e medicine in favore dell’orfanotrofio di Sokyriany in Ucraina". Una struttura molto cara all'insegnante monzese che ha virtualmente adottato quei bimbi e i loro educatori. A marzo, nel pieno dell'emergenza, grazie ai social è entrato in contatto con Mykola, un giovane di origine ucraina che vive e che lavora in Brianza. Natyan a quel punto ha trasformato parte del suo Centro Gayatri in un magazzino per raccogliere i generi di prima necessità. Poi la scoperta di questo orfanatrofio dove vengono consegnati gli aiuti. Un piccolo micromondo per ora lontano dalle bombe dove però iniziano a sentirsi le difficoltà a reperire cibo, medicine e vestiti. Ogni volta che parte un furgone per l'Ucraina Natyan invia anche beni ai "suoi" bimbi. E ogni volta, come testimoniano i video realizzati dagli autisti, è una grande festa: bimbi che saltano dalla gioia per una tavoletta di cioccolato, biscotti, pasta, riso, vestiti e a Pasqua persino un uovo di cioccolato del peso di 5 kg che ha reso felici gli 80 bambini che vivono nella struttura.

Come aiutare

Per continuare ad aiutare questi orfani la decisione di vendere la sua biblioteca e di coinvolgere anche amici reali e virtuali in questa gara di generosità che, malgrado il passare del tempo, è entusiastica e ricca come il primo giorno. Per chi vuole acquistare o consegnare i libri è meglio telefonare prima al numero 333.4822351.