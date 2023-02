Il negoziante che dopo 4 furti non si arrende e continua a piantare banani

Matteo Perego non si arrende ai ladri. La bellezza e il decoro devono assolutamente vincere sulla maleducazione e sul vandalismo. Per l'ennesima volta ha deciso di mettere mano al portafoglio e di ripiantumare i banani nelle grandi fioriere fuori dal suo negozio. La vicenda di Matteo Perego era salita alla ribalta delle cronache. Settimana scorsa Perego - proprietario del negozio Amerigo Concept Store di via Carlo Alberto - aveva denunciato l'ennesimo furto dalle fioriere fuori dalla sua vetrina, nel cuore del centro storico di Monza. Era la quarta volta che in pochi mesi gli avevano rubato i due banani. Piante che vengono rubate puntualmente nel fine settimana, gettando poi tutta la terra davanti all'ingresso. Ma lui non si è arreso e dopo la quarta denuncia ha riportato il verde fuori dal suo negozio. Nella speranza che, questa volta, i ladri non tornino all'attacco e che quelli che settimana scorsa gli avevano rubato le piante possano essere identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

"Non potevo arrendermi - ha spiegato -. Il bello deve vincere sempre. E il nostro concept store, che pone al suo centro il design, ha tra i suoi obiettivi quello della divulgazione della cultura della bellezza". Una bellezza fatta anche di piccole cose e di attenzione ai particolari, come quelle due grandi e pesanti fioriere che Perego per la quinta volta ha deciso di abbellire con i banani.

"Sono molto legato a Monza e al suo centro storico - aggiunge -. Ritengo che ciascuno debba fare del suo per portare un po' di bellezza in quello che è il biglietto da visita della città. Non posso e non voglio arrendermi alla maleducazione. Via Carlo Alberto è la direttrice che porta verso la Villa Reale ed è delimitata da una cortina di edifici prevalentemente ottocenteschi. Lungo la via si incontra la chiesa medievale di San Pietro Martire e più avanti nella appartata piazza Carrobiolo, la chiesa di Santa Maria al Carrobiolo. È una via che si merita il bello e noi con i nostri piccoli gesti tentiamo di rendere questa via ancor più bella. Diffondiamo il bello".