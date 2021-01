Cartello choc in un negozio di Cernusco, alle porte di Monza: 'L'unica Speranza è che muoia Conte'

Un cartello con la scritta "L'unica Speranza è che muoia Conte" è stato affisso davanti a un negozio a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. La foto del negozio è stata pubblicata su Twitter da Selvaggia Lucarelli. Il cartello è stato affisso durante la protesta per la zona rossa in Lombardia.

"Unica Speranza? Che muoia Conte": il cartello

Dopo la pubblicazione del decreto legge 14 gennaio e del Dpcm in tutta Italia si sono moltiplicate le proteste di negozianti e ristoratori alle prese con le zone e i ristori. Nell'ambito della protesta dei ristoratori #ioapro sono stati diversi i locali sanzionati dai carabinieri perché trovati aperti oltre all'orario consentito, in violazione delle norme previste dal Dpcm per limitare i contagi da covid-19.

La protesta invitava bar e ristoranti a tenere aperto in orario serale nonostante le disposizioni imponessero la chiusura alle 18. A Milano, i video girati all'interno del ristorante La Parrilla sono subito divenati virali. Le immagini.