Un angolo incantato dedicato alla magia del Natale a Monza

Un angolo incantato per portare la magia del Natale a Monza. Vetrine luminose, addobbi festosi e i colori delle feste. Tantissimi monzesi e non solo, passeggiando per il centro, sono rimasti incuriositi da quel nuovo negozio aperto da qualche giorno. Un temporary shop per portare la magia del Natale nella città di Teodolinda. Si tratta di Christmas The Original, il nuovo punto vendita del marchio nato a Roma nel 2016 dedicato alla più magica tra le feste: il Natale.

"Abbiamo aperto mercoledì scorso" racconta a MonzaToday Mirko Mura, il responsabile del punto vendita monzese. Insieme al socio Alessio Brusemini - entrambi di Monza - hanno scelto di scommettere sul Natale per portare un po' di magia in città. "Sono passate da noi già migliaia di persone in questi primi giorni. E tutte sono entrate con il sorriso, contente di aver trovato qui un angolo di gioia e di Natale" spiega Mura.

"Come imprenditore è un aspetto che mi dà un riscontro molto positivo nel vedere la risposta del pubblico per questa iniziativa". Un negozio a tempo perchè le feste finiscono e poi ritornano. E la vera magia, si sa, è nell'attesa. Il temporary dedicato al Natale resterà a Monza fino al 31 dicembre, in via Italia. "Vendiamo un solo oggetto, in 200 varianti" spiega Mura. Perchè Christmas the Original nasce dall’idea di portare il Natale in ogni famiglia, in chiave originale e personalizzata. Per chi ha bambini, amici pelosi o per quelle famiglie colorate, allargate o arcobaleno. Il Natale è di tutti. E per tutti.

"La statuina da attaccare all'albero di per sé non ha un costo elevato ma l'oggetto acquistato, personalizzato con una dedica, un nome o una frase, acquista un valore enorme per chi lo riceve perchè è un dono pensato per lui" ha concluso Mura.