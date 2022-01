Rapine violente ai passanti, arrestati i rapper Baby Gang e Neima Ezza

I rapper Baby Gang e Neima Ezza sono stati arrestati dalle forze dell'ordine insieme a un coetaneo per quattro rapine tra Milano e Vignate. Gli arresti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 19 gennaio da parte di polizia e carabinieri su ordine del gip Manuela Scudieri, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Leonardo Lesti.

Zaccaria Mouhub, meglio noto come Baby Gang, e Amine Ez Zaaraoui, ovvero Neima Ezza, ventenni, e il loro complice, un diciottenne, sono considerati responsabili di quattro episodi su cui hanno indagato l'ufficio prevenzione generale della questura di Milano e dai carabinieri della compagnia di Pioltello.

Tre degli episodi contestati sono avvenuti a Milano, a maggio del 2021, in piazza Vetra e alle Colonne di San Lorenzo: i rapinatori hanno colpito le vittime con pugni al petto e schiaffi e poi le hanno derubate delle collanine d'oro. Il quarto episodio contestato è avvenuto invece a Vignate (Milano), a luglio: in questo caso due degli arrestati hanno avvicinato altrettanti passanti e, sotto minaccia di un'arma, li hanno derubati di denaro, auricolari e anche delle chiavi dell'auto, per impedire che li seguissero dopo il colpo. Continuano le indagini per capire se i tre giovani sono coinvolti anche in altre rapine simili.

Chi sono Neima Ezza e Baby Gang

Nel mese di aprile del 2021, il rapper Neima Ezza aveva fatto parlare di sé perché, durante le riprese di un video musicale in strada, nel quartiere milanese di San Siro, circa trecento ragazzi presenti avevano iniziato a lanciare sassi e bottiglie contro la polizia, intervenuta per disperdere l'assembramento. Alle riprese era presente anche Baby Gang, amico di Neima Ezza: a gennaio 2022 la questura di Sondrio (dove risiede) ha chiesto per lui la sorveglianza speciale, definendolo "persona pericolosa".