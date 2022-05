Nel locale con dosi di cocaina e un coltello: due espulsioni

Controlli, espulsioni e un inseguimento. Le volanti della questura di Monza mercoledì sera sono state impegnate a Desio nell'ambito di un servizio coordinato che ha visto coinvolto anche il personale della polizia di Stato.

Nel mirino le aree sensibili, il centro, i giardinetti, le zone della movida e alcuni locali. Gli agenti, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e gli operatori del comando di polizia locale di Desio, sono stati impegnati in via Volta, via Carducci, via Foscolo e via Verdi. Proprio qui, all'interno di un'area verde, un cittadino di origini tunisine del 1998 si è dato alla fuga ma è stato poi bloccato da personale della polizia di stato e della polizia locale ed è risultato irregolare sul territorio italiano e quindi accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione e nei suoi confronti è stato adottato dal Prefetto di Monza e della Brianza il provvedimento di espulsione, eseguito dal Questore di Monza e della Brianza con ordine di allontanamento.

Droga e un coltello nel locale

I controlli sono proseguiti in un locale pubblico dove sono stati individuati altri due cittadini tunisini, entrambi irregolari sul territorio nazionale: uno è stato sorpreso con addosso una modica quantità di cocaina ed è quindi stato sanzionato amministrativamente ed espulso con provvedimento del prefetto, eseguito dal questore con ordine di allontanamento. L’altro uomo invece aveva al seguito un coltello a scatto di circa 20 centimetri e con lama di 9 centimetri e per la sua presenza irregolare sul territorio anch’egli è stato espulso ed allontanato dal territorio nazionale. "I controlli" annunciano dalla questura "proseguiranno anche nei prossimi giorni negli altri comuni della provincia oltre che del capoluogo".