Nella città dei T-Red arrivano anche i dissuasori di velocità

Dopo i T-Red che hanno portato Brugherio alla ribalta delle cronache nazionali per le migliaia di multe staccate, adesso nel cittadina brianzola arrivano anche i dissuasori di velocità.

L'amministrazione comunale, con una nota ufficiale, informa che a partire da lunedì 3 ottobre la polizia locale di Brugherio inizierà le attività di rilevamento della velocità in via dei Mille (di fronte alla chiesa di Sant'SAmbrogio) dove è posizionato il box dissuasore di velocità (quello arancione per interderci).

"La rilevazione della velocità non interessa quindi, al momento, gli altri box dissuasori posizionati in città, che non sono ancora attivi - precisano dal comune -. Sarà cura dell'amministrazione comunale dare preventiva comunicazione della loro successiva attivazione".

Brugherio diventa così una città supercontrollata: oltre ai semafori T-red verranno installati in tutto 11 box dissuasori della velocità, preceduti da apposita segnaletica e volutamente con fattezze e colorazioni facilmente identificabili, al fine di prevenire condotte di guida a velocità elevata nei quali a rotazione i vigili installeranno l'unica strumentazione elettronica di rilevamento in possesso. "L'obiettivo è quello di garantire una condotta di guida moderata, per la sicurezza di tutti", precisano dal palazzo comunale.