Aiutateci a ritrovare Nelson, il cane che da dieci giorni vaga nel Parco

“Aiutateci a ritrovare il nostro Nelson! Ci è sfuggito sventuratamente dopo la sua prima esperienza dal toelettatore: è un cane molto timoroso, ha sempre vissuto in canile”.

È disperata Valentina: la proprietaria del meticcio di 2 anni e mezzo, color miele e con la coda quasi invisibile, che da oltre una settimana vaga nel Parco.



Il 13 agosto verso mezzogiorno Nelson è scappato: si trovava ai Boschetti insieme ai suoi proprietari, dopo l’appuntamento dal toelettatore. Una fuga lungo le mura del Parco di Monza, senza riuscire più a farsi prendere.

“Nei giorni successivi Nelson è stato segnalato all’interno del Parco – spiega Valentina -. In vari punti: all’ingresso di via Villa, alla scuola di Agraria, alla ex sede della Rai, persino in Autodromo sul circuito”.



Valentina, supportata da un team di volontari, non ha mai interrotto le ricerche, ingaggiando anche uno specialista con l’ausilio del cane molecolare. “Ma in questo momento brancoliamo nel buio. Anche noi all’inizio delle ricerche abbiamo avvistato Nelson, ma non siamo riusciti ad avvicinarlo. Chiediamo a chiunque lo veda di avvisarci immediatamente”.



Per Nelson era appena iniziata una nuova vita: recuperato dai volontari di Catania, abbandonato con altri fratellini davanti al canile, Nelson ha sempre vissuto dietro le sbarre. Prima di arrivare a casa di Valentina ha seguito un percorso con un educatore cinofilo: passo dopo passo si è fatto meno diffidente, iniziando la sua nuova vita nella casa della brianzola.

Chiunque dovesse avvistare Nelson può telefonare ai numeri 328.4168355 o 331.6007567. Prevista una ricompensa