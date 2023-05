Va in ospedale per un controllo, taglio cesareo d'urgenza: morta neonata

Una neonata è morta in seguito a un parto con taglio cesareo d'urgenza all'ospedale Mandic di Merate. Sul feto è stata disposta l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

La tragedia, come si legge su LeccoToday, si è consumata venerdì al nosocomio brianzolo, dove la madre si era recata per una visita di controllo. La donna, di origine senegalese, era nella 37^ settimana di gestazione ed era stata sottoposta a una precedente visita - lo scorso 28 aprile - all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di una cardiopatia individuata nel feto.

Come da nota diramata da Asst Lecco, per il prossimo 11 maggio sempre nel capoluogo orobico era programmato un ulteriore controllo. La donna e i medici avrebbero dovuto individuare l'ospedale più adatto in cui far nascere il bambino o la bambina, con accertate problematiche di carattere cardiaco.

Quadro degli esami "non rassicurante"

Venerdì la donna si è recata su sua iniziativa al Mandic di Merate, dove è stata sottoposta a una visita nell'ambulatorio ostetrico. Qui è stato riscontrato "l'ingrandimento del fegato e la frequenza cardiaca fetale alterata con successiva richiesta di monitoraggio tramite cardiotocografia fetale". L'esame (indolore e privo di rischi per la gestante e il feto) ha prodotto un quadro piuttosto grave, tanto che è stata presa la decisione di un immediato parto cesareo a Merate con possibilità di successivo trasferimento al Manzoni di Lecco o al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, "alla luce - ricostruisce Asst Lecco - di un possibile quadro di anemia fetale e persistenza di elementi 'non rassicuranti' al tracciato cardiotocografico del feto che controindicano il trasferimento" .

La neonata pesava però soltanto 1.800 grammi e presentava una grave anemia, senza respiro autonomo. Le manovre rianimatorie messe in pratica dall'équipe pedriatrica e dai rianimatori non sono purtroppo bastate a salvarle la vita. Sul corpo della piccola è stata disposta l'autopsia, che servirà a chiarire le cause della morte.