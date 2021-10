Niente più divieti per la pulizia strade a Monza

Niente più divieti per la pulizia della strada a Monza, un nuovo programma di decoro del centro, una raccolta differenziata "personalizzata" e nuovi orari per la piattaforma ecologica comunale. Tante le novità presentate nell'ambitodel contratto quinquennale stipulato tra il Comune e l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.

Dal 1° novembre è prevista una completa riorganizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato che riguarderà l’intera città. Verranno impiegate macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle strade e di abolire i relativi divieti di sosta. Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nelle vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato anche il servizio di spazzamento manuale, organizzato su 34 micro-zone grazie all’istituzione dell’”Operatore di Zona” per un presidio pressoché quotidiano del territorio.

Più decoro in centro

Il centro storico sarà oggetto di una cura particolare: due operatori, ciascuno rispettivamente dalle 12 alle 18 e dalle 18 alle 24, garantiranno una presenza costante nella fascia pomeridiana e serale, mentre un servizio aggiuntivo meccanizzato assicurerà i necessari “ripassi” dalle 16 alle 22. Inoltre da giugno a settembre, nelle aree con maggiore presenza di locali, sarà potenziato il servizio di spazzamento anche il giovedì, che si aggiunge a quello attuale, grazie all’impiego di una minispazzatrice elettrica dalle 20 alle 24.

“I nuovi servizi che siamo pronti a varare hanno un unico grande obbiettivo – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore all’Ambiente Martina Sassoli – Quello di rendere Monza ancora più pulita e curata, grazie all’impiego delle più moderne tecnologie e all’offerta di servizi mirati per rispondere ai bisogni sempre più diversificati della città”.

“Abbiamo messo in campo tutte le energie possibili per ottenere i migliori risultati, nel segno dell’innovazione e del decoro urbano: ci aspettiamo grande collaborazione da parte dei cittadini in questa sfida che renderà Monza più bella”.

La raccolta rifiuti diventa “personalizzata”

A partire da lunedì 15 novembre saranno introdotte novità per alcuni servizi dedicati alle utenze domestiche.

La raccolta porta a porta di rifiuti tessili sanitari, pannolini e pannoloni, presso le abitazioni private, asili nido e case di riposo. Sarà possibile iscriversi al servizio tramite numero verde o sul sito per ricevere a domicilio gli appositi contenitori. La frequenza di ritiro è 4-6 giorni alla settimana.

La raccolta porta a porta dei rifiuti inerti, derivanti dalle piccole demolizioni fai da te. Anche in questo caso il servizio è su prenotazione, il giorno di raccolta sarà comunicato in sede di contatto tramite numero verde o sito.

La raccolta porta a porta degli sfalci verdi sempre tramite prenotazione: il ritiro porta a porta è assicurato nell’arco delle 72 ore successive al contatto.

Nel mese di gennaio sarà attivato un servizio di ritiro porta a porta particolare, dedicato agli alberi di Natale naturali. Gli abeti in potenziale stato di ripiantumazione saranno ritirati a seguito di prenotazione e consegnati al Servizio Giardini del Comune, sottraendoli così al ciclo dei rifiuti.

Sempre a gennaio del 2022 sarà avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata, per il quale già dal mese di novembre partirà la consegna porta a porta dei nuovi kit e della guida, con l’indicazione di giorni, orari e nuove modalità di raccolta. Sarà avviata, inoltre, la sperimentazione della tariffazione puntuale.

Novità per negozi e locali

Circa 550 esercizi commerciali hanno già aderito ai nuovi servizi dedicati alle utenze non domestiche: per loro partirà il 15 novembre la raccolta delle cassette di legno e di plastica, in particolare per negozi di ortofrutta e mercatali. A seconda della zona della città i giorni di raccolta saranno 2 o 3. Per la raccolta del cartone e degli imballaggi i giorni di raccolta settimanale saranno 6-7 a seconda della zona. Bar, ristoranti e friggitorie avranno a disposizione il servizio di raccolta degli oli vegetali, che sarà esteso alle utenze domestiche grazie alla collocazione di contenitori dedicati nei supermercati e in altri luoghi della città.

Il Centro Ambientale Mobile

Un’altra novità sarà il Centro Ambientale Mobile: un container attrezzato con particolari soluzioni per il conferimento di particolari categorie di rifiuti, quali ad esempio gli elettrici/elettronici, quelli pericolosi, gli oli, le lampade e altri, ma anche di rifiuti ingombranti. I piani di sosta saranno definiti dal Comune. La raccolta dei rifiuti pericolosi (pile e farmaci) sarà potenziata con il posizionamento di nuovi contenitori di raccolta presso uffici pubblici ed esercizi commerciali rivenditori di tali prodotti. I piccoli R.A.E.E., rifiuti elettrici/elettronici, potranno anche essere conferiti in appositi contenitori collocati presso i supermercati che vorranno aderire a questa iniziativa.

Nuovi orari in discarica

Gli orari di apertura della piattaforma ecologica sono già stati potenziati a partire da settembre, mentre partiranno a novembre i lavori di ristrutturazione dell’impianto, che prevedono l’installazione di nuove attrezzature. “Siamo orgogliosi di poter presentare alla cittadinanza i primi nuovi servizi che renderanno la pulizia urbana e raccolta rifiuti di Monza sempre più semplice, personalizzata e senza intralci per i cittadini”, dichiara il Presidente di Impresa Sangalli Giancarlo Alfredo Robledo “Puntiamo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, a una campagna di sensibilizzazione e informativa sempre più attenta e puntuale presso le scuole e gli uffici. Monza, per l’introduzione di alcuni nuovi servizi ambientali, diventa un autentico esempio per altre città italiane”.