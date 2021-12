Piano neve a Monza: dove sono passati i mezzi spargisale

Monza mercoledì 8 dicembre non si è risvegliata sotto una coltre di neve e i primi fiocchi sono iniziati a cadere nella tarda mattinata ma dalla serata di martedì avevano preso il via le operazioni per il piano comunale di pulizia strade. Il Comune di Monza ha predisposto un piano neve per evitare i disagi che già l'anno scorso si erano verificati.

Da giorni le previsioni meteo annunciano una giornata dell'Immacolata sotto la neve. Il Comune dalle 22 di ieri, martedì 7 dicembre, ha predisposto interventi con mezzi spargisale in diverse zone della città: all'ospedale San Gerardo (via Pergolesi); pronto soccorso (via Pergolesi e via Cadore); Policlinico (via Amati); Clinica Zucchi (via Zucchi e via Appiani); stazione ferroviaria (via Arosio) e parcheggio bus via Turati/porta Castello; questura (via Montevecchia/via Grigna); cpomando dei carabinieri (via Volturno); comando della polizia locale (via Marsala); comando della guardia di finanza (piazza Diaz/via Magenta); comando dei vigili del fuoco (via Mauri); piazza Cambiaghi e piazza Trento e Trieste (aree di mercato); sottopasso via Toniolo; sottopasso viale Libertà; sottopasso via Buonarroti/viale delle Industrie; sottopasso via Rota/via Grassi; sottopasso via della Guerrina; sottopasso via Stradella; sovrappasso via Aquileia; sottopasso via Bergamo; sovrappasso via Sant'Albino/viale Stucchi/via Salvadori; sottopasso via Tolstoj/via Sant'Alessandro; sottopasso via Fiume/via Monte Pasubio; sottopasso via Casati/via D'Annunzio/via Fossati.