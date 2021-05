Tragedia funivia Mottarone: operatore tv milanese ha un malore e muore

Malore per un operatore tv sul Mottarone, nel luogo in cui si è consumato il tragico incidente in cui hanno perso la vita 14 persone. Secondo le prime informazioni, il cameraman, un uomo di 52 anni di Sesto San Giovanni, Nicola Pontoriero, avrebbe raggiunto l'area per effettuare un servizio video per conto di un'emittente televisiva, quando è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. Secondo quanto è trapelato, l'operatore stava girando un servizio per Mediaset.

Sul posto era presente il personale del soccorso alpino della guardia di finanza, che ha subito soccorso l'uomo con le prime manovre di rianimazione cardiopolomonare. In seguito è giunta l'eliambulanza del 118, la cui equipe sanitaria ha proseguito le operazioni di rianimazione fino alla constatazione del decesso.

È ora in corso il recupero della salma da parte delle squadre a terra del soccorso alpino della stazione di Omegna.