Niente sequestro per il Foa Boccaccio: lo ha deciso il tribunale

Il Foa Boccaccio resta nell'area di via Timavo occupata due anni fa. Lo ha deciso il tribunale di Monza. Per la seconda volta sono state rigettate le richieste del pubblico ministero e dei proprietari dell'ex deposito Atm relative al sequestro preventivo del centro sociale.

I militanti del Foa non esultano, ma tutt'altro alzano la soglia di attenzione. "Accogliamo questa decisione senza trionfalismi e senza abbassare la guardia rispetto a possibilità di sgombero, ma consapevoli che si tratti di un elemento significativo per la continuità della nostra esperienza in via Timavo 12. Restano indagati per presunti reati connessi all'occupazioni quattro compagni", si legge sulla pagina Facebook del centro sociale.

Intanto si preparano mesi di intenso lavoro e di battaglia per il centro sociale. Riflessioni che sono state condivise anche sui social, evidenziando criticità nei rapporti con l'amministrazione di centrosinistra guidata da Paolo Pilotto e definita 'reazionaria'.

"La difesa di via Timavo 12 è parte integrante della battaglia contro le scelte urbanistiche iscritte nel PGT Scanagatti (2017) e aggravate dalla giunta Allevi: la nostra presenza in questa area sta mettendo in discussione l'ennesimo inutile intervento di edilizia residenziale, ribadendo che chi oggi vuole costruire palazzine a Monza compie un atto contro il benessere della comunità - si legge sulla pagina social del Boccaccio -. Smettiamola di pensare a palazzinari e speculatori come benefattori: costoro sono, insieme a chi ci governa, responsabili di inquinamento, traffico e innalzamento dei costi della città che abitiamo. Per bloccare questi processi c'è poco da fare: bisogna ridurre drasticamente gli indici di edificabilità a uso residenziale delle aree dismesse e azzerarlo sulle aree libere. Tutti questi spazi devono tornare alla comunità ed è inutile, come fatto dall'assessore Lamperti, trincerarsi dietro cavilli e questioni burocratiche: il PGT deve essere riscritto da zero sulla base delle esigenze degli abitanti, non dei palazzinari".

Il centro sociale, inoltre, annuncia una battaglia contro la linea della sicurezza intrapresa dall'assessore Ambrogio Moccia. "Insieme dovremo smontare la retorica securitaria di questo sceriffo, continuando ad affermare qui principi di libertà e autorganizzazione che da vent'anni a questa parte accompagnano le nostre attività".

Nel nuovo anno proseguiranno anche le attività di assemblea a di lotta intraprese nei mesi scorsi e culminate nel corteo del 5 novembre.