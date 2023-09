“L’ex Esselunga non sarà mai un centro di accoglienza”

L’ex supermercato Esselunga di Vimercate non diventerà un centro di accoglienza per migranti. In merito all’ipotesi di allestimento di un hub per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ex supermercato di via Toti a Vimercate è intervenuta l’azienda che ha espresso la propria posizione. Qualche settimana fa, in seguito ad alcuni sopralluoghi effettuati era circolata l’ipotesi di individuare il supermercato ormai dismesso e in passato, durante la pandemia, trasformato in centro vaccinale, a centro di accoglienza.

“In relazione alle notizie apparse negli ultimi giorni sugli organi di stampa, secondo le quali l’edificio di Vimercate in via Toti, precedentemente sede di un supermercato, potrebbe essere adibito a centro di accoglienza, Esselunga ritiene doveroso fornire una chiara precisazione al fine di tranquillizzare la cittadinanza” si legge nella nota diffusa dall’azienda leader della grande distribuzione.

“Possiamo rassicurare i cittadini e il Comitato Spontaneo ex Esselunga di Vimercate che l’immobile in via Toti è di proprietà dell’azienda e non sarà mai adibito a centro di accoglienza” spiega la società. “Esselunga è sempre stata impegnata nella collaborazione costruttiva con le autorità locali e continuerà a operare nel rispetto degli accordi e delle esigenze della comunità che serviamo”.