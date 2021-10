Pulizia della strada: addio al divieto di sosta quando passa la spazzatrice

A Monza cambia tutto: da lunedì 1 novembre addio ai divieti e alle multe quando si lascia l'auto parcheggiata nel giorno della pulizia della strada.

Da domani fino al 30 giugno 2022 a Monza verrà riorganizzato (in via sperimentale) il sistema di pulizia delle strade.

L'azienda Sangalli utilizzerà macchine spazzatrici di ultima generazione che non necessitano lo spostamento delle automobili dalla strada. Verranno impiegate macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle strade e di abolire i relativi divieti di sosta.

Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nelle vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato anche il servizio di spazzamento manuale, organizzato su 34 micro-zone grazie all’istituzione dell’”Operatore di Zona” per un presidio pressoché quotidiano del territorio.