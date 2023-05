Niente fuochi di San Giovanni nel Parco di Monza. Nemmeno per quest'anno, dopo lo stop delle trascorse edizioni in concomitanza con le restrizioni relative alla pandemia, in occasione di San Giovanni, uno dei due patroni del capoluogo brianzolo, si terrà l'atteso spettacolo pirotecnico nel parco. Giochi di luce e musiche sulle note di alcune famose colonne sonore o di brani celebri che da sempre erano un appuntamento immancabile per i monzesi e non solo a giudicare dalle migliaia di spettatori che il 24 giugno di ogni anni si davano appuntamento sui prati del Parco.

Il fuoco a Monza a San Giovanni ci sarà ma non si tratterà di fuochi d'artificio. Nel programma degli appuntamenti in programma per il mese di giugno reso noto dal municipio infatti sono previsti spettacoli in piazza Duomo e in piazza Roma. Si comincia veenrdì 23 giugno con i "giochi di fuoco", uno spettacolo di giochi con il fuoco con bolas, corde e catene e un intrattenimento a cura del Teatro dell’Aleph

Sabato 24 giugno, alle 21, in piazza Roma è previsto il "Fire show Respyro" con un manipolatore di fuoco che darà vita ad uno spettacolo con fiamme danzanti a ritmo di musica. E a seguire giocolieri e sputafuoco tra gag comiche e capacità tecniche di giocoleria e fuoco. Per concludere il weekend di festa il 25 giugno, alle 21, per le vie del centro prenderà il via il corteo storico con la rievocazione.