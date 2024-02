I no vax imbrattano (ancora) la sede del Pd

I no vax imbrattano la sede del Pd di Besana Brianza. Le classiche scritte con la vernice rossa e il simbolo della doppia V di nuovo sui muri e sulla porta d’ingresso di un circolo dei dem.

Dopo l’episodio, alcune settimane fa, delle scritte sulla sede del partito a Monza, in via Arosio, i no vax adesso sono tornati all’attacco. Ad essere stata presa di mira la sede del Pd di Besana Brianza. “Le foto sono relative all’ultimo “ regalo” che mani ignote (riconducibili ad una certa parte politica sicuramente nota e ben visibile) hanno fatto alla nostra sede di via Ponti - si legge sulla pagina Facebook del Pd besanese - È la terza volta che il Pd locale viene preso di mira con atti vandalici privi di qualsiasi giustificazione. Abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine dando la nostra disponibilità a collaborare per individuare gli autori di questi gesti compiuti ai danni di una comunità che ha sempre fatto del dialogo, del confronto e dell’ascolto il punto qualificante del suo agire politico quotidiano. Anche da queste situazioni, da questi fatti davvero pesanti nasce il grande sconcerto che si registra presso i nostri iscritti”.

Nei mesi scorsi i no vax avevano preso di mira la sede di un giornale locale; ancora prima avevano messo a segno diversi raid sui muri dei cimiteri di Misinto, Besana Brianza e Busnago.