"Noi estranei ai fatti": parla il sindaco di Usmate Velate dopo l'operazione della guardia di finanza

"Come già ribadito all’inizio della vicenda che vede coinvolto il comune di Usmate Velate, esprimo fiducia nel lavoro della magistratura e sono certa che il corso investigativo consentirà di far luce sull’accaduto". Queste le parole del sindaco Lisa Mandelli a seguito dell'inchiesta giudiziaria che questa mattina, 29 aprile, con l'operazione portata avanti dalla guardia di finanza del comando di Monza ha visto finire agli arresti ben 9 persone, tra le quali il funzionario comunale Antonio Colombo.

Operazione alla quale ha fatto seguito un maxi sequestro di quasi un milione di euro.

"Ad oggi, ho appreso la notizia di quanto avvenuto da fonti di stampa - continua il sindaco Mandelli - in attesa di ricevere tutta la documentazione relativa al coinvolgimento di un ex dipendente comunale, mi preme ribadire la totale estraneità dell’amministrazione comunale nell’indagine oggetto dei fatti".

Secondo le indagini, il dipendente comunale avrebbe inserito nella variante del nuovo Piano di governo del territorio di Usmate Velate una modifica per trasformare aree da agricole a edificabili e in cambio avrebbe percepito tangenti pagate con l'emissione di fatture false. Ragione per la quale è stato arrestato insieme ad altre 8 persone, accusate a vario titolo di concorso in corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.

"La struttura comunale e chi amministra questo comune è a disposizione della magistratura per ogni ulteriore chiarimento, come già espresso all’avvio dei fatti - ha concluso il sindaco Mandelli - Spetta alla magistratura accertare la verità dei fatti, nella consapevolezza che io e la mia giunta comunale e il consiglio comunale ha sempre agito nel pieno rispetto della legge, risultando infatti tutti totalmente estranei all’accaduto".