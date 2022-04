Coraggio e acume investigativo: ecco chi sono i poliziotti premiati

Chi si è distinto per acume investigativo, riuscendo a sgominare bande di criminali e spacciatori, chi da sempre è in prima linea per la difesa delle donne e dei bambini e ha lavorato instancabilmente per individuare e arrestare gli autori di un sequestro con violenza sessuale di gruppo e rapina ai danni di una giovane. Indagini, arresti e atti di eroismo di cui si sono resi protagonisti donne e uomini in divisa e in servizio a Monza e in Brianza che martedì mattina, durante la cerimonia per le celebrazioni dei 170 anni dalla fondazione della polizia di Stato, hanno ricevuto attestati con encomi e lodi concessi dal Ministero dell'Interno e dal capo della polizia.

"L’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è tradizionalmente l’occasione per fare il punto della situazione su un anno di attività e di impegno professionale e, al tempo stesso, per scrutare l’orizzonte delineando gli obiettivi da perseguire nel tempo a venire" ha detto il questore Marco Odorisio, prendendo la parola davanti alle autorità civili, militari, religiose e alle istituzioni presenti. "Dopo una prima impressione, fortemente positiva, già maturata nei primi giorni, questi mesi iniziali hanno confermato la conoscenza di un tessuto sociale fortemente caratterizzato da laboriosità, serietà, dignità, portatore di quei positivi valori che, nell’attuale difficile e complesso contesto sociale ed economico, condizionato da oltre due anni di pandemia, fungono altresì da argine e frangiflutto dinanzi al rischio di possibili e pericolose derive sempre in agguato".

E poi, doverosi, i ringraziamenti a tutte quelle donne e uomini che indossano la divisa ogni giorno, in ufficio o in strada. Giorno e notte. "In conclusione, un forte abbraccio ed un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, a chi è in ufficio e a chi lavorando in strada, giorno e notte, raccoglie le istanze di chi si trova, per qualunque ragione, in una situazione di bisogno" ha detto il questore.

La consegna dei riconoscimenti

Di seguito i nomi dei premiati e la menzione per il riconoscimento.