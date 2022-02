Non si fermano all'alt: ricercati due conducenti

Non si sono fermati all'alt della polizia stradale, hanno rischiato di causare incidenti, uno ha finito la corsa fuoristrada scappando a piedi e facendo perdere le proprie tracce.

I due episodi sono avvenuti nel fine settimana in Brianza. Il primo venerdì sera a Giussano. Erano da poco passate le 20.30 quando una pattuglia della polizia stradale ha imposto l'alt a un motociclista. Il centauro, però, ha tirato dritto, allontanandosi verso il comasco zigzagando tra i veicoli in transito con il rischio di causare incidenti.

Stessa dinamica sabato sera, sempre a Giussano. Intorno alle 23.35 un automobilista non si è fermato all'alt degli agenti. Ha proseguito la corsa a tutta velocità in direzione Arosio (nel comasco) dove poi ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Il conducente ha abbandonato l'auto e si è dato alla fuga tra i campi, facendo perdere le proprie tracce.

Sono già scattate le indagini per risalire ai due conducenti. Per loro scatterà la denuncia all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.