La lunga notte del 118 in Brianza: aggressioni, alcol e un grave incidente sulla Statale 36

La notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno come sempre ha visto molto impegnati le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori. Riportiamo i principali eventi della sera e della (lunga) notte. Alle 22 circa a Monza in via Bramate da Urbino l'ambulanza della Croce Rossa e gli uomini della Questura sono intervenuti in soccorso di una donna di 28 anni che ha subito un'aggressione. È stata poi portata all'ospedale in codice verde. Alle 23 circa in corso Matteotti a Seregno un'ambulanza ha raggiunto un uomo di 60 anni con intossicazione etilica. Presenti anche i carabinieri ma non è stato necessario, dopo le cure sul posto, ricoverarlo.

A Lissone alle 23.30 lite violenta in via Madre Teresa: un uomo di 30 anni portato in ospedale con lievi ferite. Ancora a Varedo poco dopo mezzanotte un uomo di 67 anni è stato aggredito e portato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Desio per ricostruire la dinamica dell'evento violento. Ad Arcore evento violento, probabilmente una rissa, in via XXIV Maggio dove sono rimaste coinvolte 3 persone. Intervenuti i carabinieri e due ambulanze (era mezzanotte e trenta passata) e uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo.

Incidente sulla Statale 36; codice rosso

All'1 circa sulla Statale 36, nel tratto tra Seregno e Seregno San Salvatore, grave incidente con i soccorsi scattati in codice rosso. Le dinamiche sono al vaglio degli agenti della polstrada. Presenti anche i vigili del fuoco. I feriti sono una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 29 che sono stati portati all'ospedale San Gerardo. Non sarebbero in pericolo di vita, seguiranno aggiornamenti.

Ma la notte del 118 era ancora lunga. All'1.10 intervento a Varedo per un'aggressione a danni di una donna di 46 anni. Indagano i carabinieri di Pioltello. Poco dopo le 2 in via Casati ad Arcore è stato investito un giovane di 19 anni, potato al San Gerardo in codice giallo. Alle 5 del mattino un 19enne a Brugherio è stato soccorso per aver bevuto troppo e trasportato all'ospedale di Vimercate.